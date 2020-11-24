Погода на 24 ноября в Тюмени: температура не меняется

В Тюмени днем ожидается шесть градусов ниже нуля. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 24 ноября, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 10 градусов, днем – минус 6. Вечером столбики термометров покажут 7 – 8 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 2 – 3 метра в секунду.

24 ноября отмечается день преподобного Феодора Студита, исповедника. В народе говорили: "Федор Студит землю студит". Обычно с этого дня начинает студить и морозить: "Со Студита стужа, что ни день, то хуже". Часто это бывает снежный день. Если в этот день было сыро или шел снег, ждали оттепелей до Введенья (4 декабря). Если день был ясным, вскоре ожидали похолодания. По этому дню судили о предстоящей зиме: если день был тёплым, то и зима будет тёплой, и наоборот.