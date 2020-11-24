В Тюмени маршрутам № 8, 53, 55 и 86 добавили остановки. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени маршрутам № 8, 53, 55 и 86 добавили остановки. Нововведение вступило в силу с субботы, 21 ноября.

Так, для маршрута № 8 «Ул. Таллинская – д. Матмасы» добавили остановку «Развязка ул. Щербакова», расположенную в районе улиц Тимофея Чаркова и Щербакова, для маршрутов № 53 «Мкр. Тюменский – ЖК «Звездный городок» и № 55 «п. Док – ул. Судостроителей» – «Ул. Уренгойская», в районе улиц Западносибирской и Уренгойской.

Также для маршрута № 86 «Завод медоборудования – ОБИЛ» добавят остановку «Поликлиника № 6», которая расположена на улице 50 лет ВЛКСМ в районе пересечения с проездом Геологоразведчиков (при движении в сторону Тульской).

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.