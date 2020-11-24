В тобольском кафе воришка утащил у посетителя рюкзак и потерял его. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о краже имущества обратился 41-летний мужчина. Заявитель отдыхал в одном из кафе и позже заметил, что у него пропал рюкзак, в котором находились сотовый телефон и документы. Сумма ущерба составила более семи тысяч рублей.

– В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого лица в совершении кражи. Ранее судимый 23-летний тоболяк задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал. Похищенное имущество подозреваемый потерял, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.