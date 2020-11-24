В Тюмени в субботу пройдет продовольственная ярмарка

В Тюмени в субботу пройдёт продовольственная ярмарка. Фото - pixabay.com.

В Тюмени в субботу пройдёт продовольственная ярмарка. 28 ноября горожан ждут на нескольких площадках, где каждый сможет приобрести свежую и натуральную местную продукцию. Мероприятие продлится с 8.00 до 16.00.

– На ярмарке местные товаропроизводители, а также фермерские и личные подсобные хозяйства Тюмени и юга Тюменской области представят продовольственные товары: мясо и мясную продукцию, рыбу и рыбную продукцию, овощи, картофель, мед и многое другое, – сообщили в департаменте потребительского рынка.

Ярмарка пройдет по следующим адресам: территория парковки на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской (в районе здания на ул. Льва Толстого, 29); ул. Севастопольская, 12 (прилегающая территория к выставочному залу); ул. Мельникайте, 126, корпус 2 (прилегающая территория к ТЦ «ПОРТ»); пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ «Заречный двор»).