Новому главе Омутинского района поручили повысить качество жизни земляков. Фото - "Омутинка The Best - Новости Омутинского района" в ВК.

Главой Омутинского района избран Олег Кузнецов. Об этом сообщил первый зампредседателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

На пост главы муниципалитета, помимо Кузнецова, претендовали начальник управления по работе с территорией районной администрации Константин Калиниченко и ведущий специалист отдела по юридическим вопросам администрации Омутинского района Наталья Коновалова. Но чиновники единогласно поддержали кандидатуру Олега Анатольевича.

– Перед главой муниципалитета стоит главная задача – повышение качества жизни наших земляков. Важен открытый диалог с жителями, оперативная реакция на их проблемы и запросы, – заявил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.

Олег Кузнецов родился 24 марта 1972 года в Тюмени. В 2005 году окончил Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 1990 году, работал слесарем, электромонтером и шофером в омутинской больнице. С января 2020 года трудился первым заместителем главы района.