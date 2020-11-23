Тюменца увезли в больницу со сломанной ногой после ссоры с женой. Фото - pixabay.com.

В Тюмени медики госпитализировали в больницу 29-летнего мужчину, который сломал себе ногу. Бытовая травма случилась с горожанином после ссоры с женой: он с размаху ударил ногой о металлический стул.

Сначала тюменец пытался помочь себе сам, когда почувствовал сильную боль. Однако выпитый алкоголь не способствовал этому: мужчине стало только хуже, и он своим криком перепугал семью. Дочь пострадавшего тут же вызвала скорую. Прибывшие на вызов медики диагностировала у него закрытый перелом плюсневых костей на левой стопе. Пострадавшему иммобилизировали конечность, поставили обезболивающий укол, капельницу и эвакуировали в ОКБ № 2.

– Приложите холод к месту травмы, чтобы уменьшить боль и снизить вероятность развития травматического шока. Используйте из домашней аптечки гипотермический пакет из подручных средств: если лето – подойдет бутылка с водой, если зима – снег. Еще можно взять смоченную в воде ткань или любые продукты из морозильной камеры, и чем больше холод окутывает травмированную конечность, тем лучше, – посоветовала пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.