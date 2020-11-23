Тюменские власти потратят на развязку по Монтажников 647 миллионов рублей. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени ищут подрядчика для строительства развязки на пересечении улицы Монтажников с автомобильной дорогой Тюмень - Боровский - Богандинский. На эти цели местных власти готовы потратить 647,7 миллионов рублей.

Из информации, размещенной на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, следует, что победителю электронного аукциона нужно будет выполнить построить опор и пролетные строений, установить наружное освещение и шумозащитные экраны. Кроме того, подрядчик обязан обустроить зеленую зону, а также возвести пят надземных пешеходных переходов.

Стоит отметить, что сбор заявок будет осуществлять до 30 ноября этого года. Построить развязку необходимо до октября 2021 года.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что дорогу на улице Мельникайте от моста через реку Тура до улицы Дружбы сдадут 15 ноября 2021 года. По завершении строительства дорожное движение будет организовано по двум проезжим частям протяженностью 1 470 метров, между которыми будет разделительная полоса. На каждой проезжей части будет по три полосы движения шириной не менее 3,75 метра.

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