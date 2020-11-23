В тюменских школах выявили более 60 нарушений в организации питания. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области специалисты местного управления Роспотребнадзора выявили более 60 нарушений в организации питания в школах. Большую часть из них учебные заведения устраняли сразу в ходе проверки.

– Исследована 91 проба готовых блюд по санитарно-химическим показателям, 1126 проб готовых блюд – по микробиологическим показателям. Только в 0,2% проб выявлен неудовлетворительный результат. Кроме того, исследовано 495 проб продовольственного сырья и пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям, 206 проб – по физико-химическим показателям, неудовлетворительных проб выявлено не было. Фальсифицированной пищевой продукции в питании детских организованных коллективах также не обнаружено, – сообщили в ведомстве.

Также стало известно, что всего за девять месяцев 2020 года в отношении общеобразовательных организаций, организаторов питания, а также поставщиков пищевых продуктов и сырья составлено 62 протокола об административных правонарушениях. С октября этого года в отношении них проводятся внеплановые выездные проверки.