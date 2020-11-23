Тюменцы отправили в Казахстан 600 кубов леса. Фото - pixabay.com.

Специалисты тюменского Россельхознадзора провели фитосанитарную сертификацию лесоматериалов хвойных пород. Почти шестьсот кубических метров леса экспортировали в Республику Казахстан.

– Перед отправкой продукцию тщательно досмотрели. Отобранные образцы направлены в Тюменскую фитосанитарную испытательную лабораторию. Сотрудники лаборатории провели исследования образцов на наличие карантинных вредителей и болезней, таких как чёрный еловый, сосновый усачи рода Monochamus, сосновая стволовая нематода, веретеноподобная ржавчина сосны, – сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что, как показали результаты экспертизы, карантинных объектов в подкарантинном грузе не выявлено. Таким образом, продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям.