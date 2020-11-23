Гендиректора тюменской транспортной компании отправили в спецприемник на 10 суток. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени 40-летний генеральный директор транспортной компании задолжал своим двоим детям 200 тысяч рублей в качестве алиментов. Огромный долг мужчина скопил, по его собственным словам, из-за неприязни к их матери.

В отношении должника возбудили исполнительное производство, взыскателем выступила его бывшая супруга. Мужчине запретили выезжать за пределы Российской Федерации. К сожалению, это не побудило его изменить свое отношение к уплате алиментов.

– В отношении должника был составлен административный протокол. После оглашения решения суда горожанина доставили в спецприемник на десять суток для отбывания наказания, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Специалисты ведомства предупредили должника, что в дальнейшем, если он продолжит игнорировать выплаты на содержание своих детей, ему будет грозить уголовная ответственность.