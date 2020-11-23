«200 тысяч за птицу». Тюменская прокуратура пресекла незаконную продажу попугаев

Тюменская прокуратура пресекла незаконную продажу попугаев. Фото - pixabay.com.

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура нашла в интернете 22 страницы, на которых размещалась информация о продаже попугаев, занесенных в Красную книгу «Международный союз охраны природы». Стоимость попугая ара составляла 200 тысяч рублей, а какаду – от 70 до 130 тысяч.

– Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять сведения, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность. За незаконные приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ, как раз предусмотрена уголовная и административная ответственность, – рассказали в ведомстве.

Природоохранная прокуратура направила в Калининский районный суд Тюмени иски о признании информации, размещенной на ресурсах, запрещенной к распространению в России. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. В настоящее время доступ к интернет-страницам заблокирован.