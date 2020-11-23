Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 ноября 2020 года увеличилось на 173 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 23 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 173 и составило 17 096 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 158 человек выздоровели (за весь период - 11851), девять детей заболели (из общего числа заболевших), 28 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 1 785 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 410 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 125 пациентов с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 25 173 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 23,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 361 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 16 002 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 114 502 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 36 540 летальных исходов, выздоровели 1 611 445 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что В Тюменской области в настоящее время массовые мероприятия в детских садах с очным присутствием родителей ограничены. Говорить о продлении данных ограничений в период проведения новогодних утренников рано. Всё будет зависеть от сложившейся эпидемиологической ситуации.

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