В тюменских Дербышах на глазах у очевидца водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Фото - "Госавтоинспекция Тюменской области" в ВК.

Сотрудники тюменской ГИБДД разыскивают водителя, который сбил пешехода (предположительно на внедорожнике «Тойота») в деревне Дербыши и скрылся с места происшествия. Дорожный инцидент случился в субботу, 21 ноября, в 18.15.

– По предварительным данным, пешеход переходил улицу там, где нет пешеходного перехода, когда был сбит автомобилем. Он получил травмы обеих ног и другие повреждения. Очевидцем наезда стал один из местных жителей, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

ГИБДД просит возможных свидетелей наезда на человека или свидетелей движения по деревне автомобиля светлого цвета с повреждениями позвонить в полицию по телефонам: 29-14-88, 30-72-51, 49-39-10.