Размахивающий ножом тюменец перепугал жителей Лесобазы. Фото - 2 ГИС.

В Тюмени нетрезвый горожанин перепугал жителей района Лесобаза. Ночью с 22 на 23 ноября нарушителю спокойствия вздумалось пошуметь. Очевидцы вызвали полицейских.

– Вызов от местных жителей в отдел полиции № 3 поступил в 03.53. Очевидцы сообщили, что возле дома № 18 на улице Домостроителей пьяный молодой человек громко высказывал угрозы применения насилия. В его руках был предмет, похожий на нож, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюмени.

Стало известно, что в итоге стражи порядка все-таки задержали мужчину и отвезли его в отдел полиции.