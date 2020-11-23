Хирурги тюменской клиники избавили от мучений женщину, у которой не смыкались веки. Фото - Мария Стринадкина.

Хирурги тюменской клиники избавили от мучений женщину, у которой не смыкались веки. Стоит отметить, что пациенты с базедовой болезнью всю жизнь мучаются от хронического конъюнктивита и постоянной боли в глазах.

Подобная ситуация произошла и с пациенткой МСЧ «Нефтяник». На фоне хронических проблем с щитовидной железой женщина проходила терапию, однако лечение не принесло облегчения: боль в глазах осталась, как и воспаление тоже, пучеглазие также не уменьшилось.

– Пациентка впервые обратилась в медико-санитарную часть в мае 2020 года. Врачи Юрий Геркул и Александра Кротова провели реконструктивную операцию сначала на правом глазу, а спустя шесть месяцев – на левом. Вмешательство длилось более четырех часов и проводилось под операционным микроскопом. Женщине через нос уменьшили давление внутри глазной орбиты, – рассказала пресс-секретарь медицинского учреждения Мария Стринадкина.

По ее словам, на сегодняшний день пациентка полностью избавлена от болевого синдрома и всех внешних проявлений болезни. Функциональных проблем со зрением у женщины также не отмечается.