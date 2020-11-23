В торговом центре Тюмени скончался посетитель. Фото - 2ГИС.

В торговом доме «Центральный» накануне, 22 ноября, вечером скончался посетитель. Как сообщают очевидцы, около шести часов вечера взрослому мужчине стало плохо около кафе на первом этаже, где продают шаурму, он упал замертво. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и следователи.

– Смерть 57-летнего мужчины не носит криминальный характер. В настоящее время по факту проводится процессуальная проверка, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Ленинском районном суде Тюмени прекратили уголовное дело в отношении местного жителя, по вине которого в дорожно-транспортном происшествии погиб пассажир. Авария случилась 11 августа на улице Федюнинского областной столице. Недавно скончался и сам виновник ДТП.

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