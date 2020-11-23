В Тюмени ищут антисептик, из-за которого погибли люди. Фото - управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

В Тюменской области ищут антисептик, который изготавливают в Свердловской области. В Республике Саха им отравились девять человек, есть и летальные исходы.

– В маркировке продукции указана информация о дистрибьюторах, в том числе в Тюмень. Оперативная информация направлена в правоохранительные органы. В настоящее время проводятся совместные мероприятия по обнаружению и изъятию продукции из оборота, также будут отобраны пробы для лабораторного исследования, – рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

По информации специалистов ведомства, антисептические средства необходимо использовать только для наружного применения, пить их запрещено. Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, заглатывании, он раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз.

Так, при приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано и 5 – 10 граммами вещества.