В Тюменской области в рамках нацпроекта в 2020 году отремонтировали 191 километр дорог

Ровно 191 километр дорог отремонтировали в Тюменской области в 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили в Главном управлении строительства региона, из общего числа: 15 километров – дороги федерального значения, 27,9 километров – региональные дороги за пределами Тюмени и Тюменского района, 34 километра – в Тюмени и Тюменском районе, 24,77 километра – местные дороги в Тюмени и 74,72 километра – дороги Тюменского района.

Также в 2020 году в рамках нацпроекта отремонтировали два крупных объекта транспортной инфраструктуры. Первый объект – это реконструкция транспортной развязки на пересечении ул. Мельникайте и ул. 30 лет Победы, причём работы завершены раньше срока.

Второй объект – это строительство дороги по ул. Мельникайте от моста через реку Тура до улицы Дружбы. Работы там завершились 15 ноября. Отныне дорожное движение организовано по двум проезжим частям протяжённостью 1470 метров, между которыми появилась разделительная полоса. На каждой проезжей части – три полосы движения, ширина которых около 3,75 метров.

Пешеходы тоже могут ходить в обе стороны. А ещё на правой стороне появился комбинированный тротуар: пешеходная и велосипедная зоны, разделённые между собой бортовым камнем и зелёной зоной.