Для юных исполнителей Тюменской области прошёл конкурс «Солист оркестра»

Юные дарования региона и Тюменский филармонический оркестр приняли участие в гала-концерте конкурса «Солист оркестра», который прошёл в рамках проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, конкурс «Солист оркестра» создан для развития и поддержки академического направления в искусстве, совершенствования исполнительского мастерства молодых музыкантов. Мероприятие даёт возможность молодым талантам выступить на сцене с настоящими профессионалами и проявить себя в качестве солиста.

По мнению жюри конкурса, у участников высокий уровень исполнительского мастерства, а у их педагогов – высочайший уровень. Именно преподаватели уделили много внимания качеству исполнения и созданию достойного репертуара.

IV областной открытый конкурс «Солист оркестра» проходил в октябре-ноябре 2020 года. В первом туре приняли участие более 40 молодых специалистов, во второй тур прошли 27 человек, а в финальный, третий, тур попали 12 музыкантов. Артисты выступили в номинациях «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые инструменты», «Академический вокал», «Народные инструменты».