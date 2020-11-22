К концу 2021 года в Тюменской области построят 7 новых детских садов

К концу 2021 году в Тюменской области построят 7 новых детских садов

Семь детских садов продолжают строить в Тюменской области в рамках реализации национального проекта «Демография». Как сообщили в Главном управлении строительства региона, срок завершения строительства по контракту – конец 2021 года.

Трёхэтажный детский сад в ЖК «Юбилейный» (в районе улиц Янтарная и Широтная) общей площадью более 8 тысяч квадратных метров активно строится. Строители установили фундамент, положили кирпичную кладку первого этажа здания. К концу ноября специалисты планируют полностью завершить кирпичную кладку двух блоков. В здании расположатся медицинский блок, который соответствует всем требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил, кабинет логопеда, изучения иностранных языков и музыкальный зал.

Проект предусматривает, что в садике будут обучаться 24 группы детей, 5 групп из которых предназначены для детей ясельного возраста.

На территории садика появятся игровые площадки с теневыми навесами, две физкультурные площадки со спортивным оборудованием и специальным покрытием, озеленение деревьями, кустарниками, цветниками и газонами.