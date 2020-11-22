Тюменские специалисты показали высокий уровень на Евразийских соревнованиях в сфере ИКТ

Высокие результаты показали 19 студентов и молодых специалистов из Тюменской области по итогам первого отборочного этапа Евразийских соревнований в сфете ИКТ *Huawei Honor Cup – 2020. Как сообщили в региональном департаменте информатизации, все ребята прошли во второй тур вместе с более чем 600 специалистами из России, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Тюменцы вышли во второй тур в таких номинациях, как «IP» (технологии и протоколы IP сетей), «5G» (технологии и стандарты мобильной связи нового поколения), «AI» (модели и методы искусственного интеллекта), «Cloud» (технологии хранения и виртуализация), «Code» (спортивное программирование), «ICT Observer» (обозреватель информационно-коммуникационных технологий).

Финал и награждение наиболее талантливых участников, которые покажут лучшие результаты в восьми номинациях, пройдёт в онлайн-формате в декабре 2020 года. Поучаствовать в финале смогут победители отборочных этапов и все желающие, которые интересуются ИКТ. Для гостей организуют интерактивы, конкурсы и другие развлекательные мероприятия.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в регионе ведется масштабная работа по формированию ИТ-кластера в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики». Ответственным за его исполнение является департамент информатизации Тюменской области.

СПРАВКА «КП»

Huawei Honor Cup – это Евразийские соревнования в сфере ИКТ, которые проводятся ежегодно с 2015 года с целью повышения мотивации к самообразованию и развитию профессиональных навыков студентов и молодых специалистов в сфере ИКТ.