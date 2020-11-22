В Ялуторовске, Заводоуковске и Тобольске появятся крытые бассейны

Три крытых бассейна совсем скоро появятся в Ялуторовске, Заводоуковске и Тобольске. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, все три объекта стали победителями рейтингового голосования среди городского населения 18 марта 2018 года. В тот день жители всех трёх городов посчитали, что строительство крытых бассейнов для них в приоритете.

В Ялуторовске и Заводоуковске сейчас возводят коробки зданий. В Тобольске, где строительство началось раньше, уже полностью благоустроили территорию вокруг бассейна, рабочие приступили к внутренней отделке и монтажу внутренних инженерных сетей. Проектную документацию «Строительство крытого бассейна в мкр. № 15, г. Тобольск» Минстрой РФ включил в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования. При помощи проектной документации разработаны проекты для бассейнов Ялуторовска и Заводоуковска.

В здании общей площадью более 5 тысяч квадратных метров будут проводить физкультурно-учебно-тренировочные занятия, физкультурно-оздоровительные занятия и городские соревнования. Каждый крытый бассейн рассчитан на 6 дорожек по 25 метров, здесь будут обустроены раздевалки, сауна, гардероб, кафе, фитнес-зал, а также зал для волейбола, баскетбола, бадминтона и тенниса.

Очищать воду будут с помощью напорного фильтрования через песчаный слой загрузки. Метод фильтрования – хлорирование и ультрафиолетовое излучение.