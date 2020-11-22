В Тюменской области открылась «SMART-школа сельского предпринимательства»

В Тюменской области на этой неделе состоялось официальное открытие «SMART-школы сельского предпринимательства». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, проект реализуется при поддержке правительства Тюменской области в рамках Года сельского предпринимательства и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На занятия в «Школу фермера» в формате онлайн записалось более 400 слушателей со всего региона. Церемонию открытия, которая проходила в интернете, посмотрели 324 человека, а спустя день количество просмотров увеличилось в два раза. Это говорит об интересе зрителей к теме кооперации и тренду «из города в село».

Эксперты и спикеры презентовали свои модули и коротко раскрывали их содержание. Особое внимание уделили онлайн-тренажеру предпринимательского мышления – бизнес-игре «Лучок». Участники поделились советами по выращиванию зелёного лука, длина пера которого станет критерием для получения суперприза от спонсоров.

Вместе со взрослыми слушателями в «SMART-школе сельского предпринимательства» учатся и сельские старшеклассники от 14 лет и старше. На участие уже подали заявки 5 школьных команд – армизонская, нижнетавдинская, киндерская, велижанская, вагайская школы. Количество школьных команд со временем может увеличиться.