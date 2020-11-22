Во время завтрака тюменцы узнают о принципах, меняющих жизнь

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Тюменцам предлагают узнать о шести принципах, которые изменят жизнь. Для этого нужно 29 ноября посетить 42-ую лекцию-завтрак CreativeMornings. Она пройдет в 10:00 в мультицентре «Контора пароходства». Совладелец диджитал-компании The Architect и кофейни Flow Александр Сучков расскажет о шести идеях, радикально изменивших его жизнь. Он поделится советами о том, как сохранить физическое и ментальное здоровье, держать баланс, чтобы не выгорать, а также проявлять смелость и нести ответственность за свою жизнь. Посетить завтрак смогут не более 50 человек. Регистрация на мероприятие уже открыта в группе CreativeMornings во «ВКонтакте».

Организаторы напоминают о важности соблюдения дистанции в 1,5 метра, ношении масок и обработки рук антисептиком. «Мой портал» отмечает, что CreativeMornings проходит каждый месяц в 207 городах мира, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Томске и Тюмени.