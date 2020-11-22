Эксперты советуют тюменцам носить шапки и платки

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В переходный период осень - зима волосы подвергается повышенному риску. Как сохранить локоны тюменцам рассказала парикмахер, бьюти-эксперт, консультант по красоте волос Наталья Гурьянова.

Эксперт считает, что обязательно нужно носить шапки и наносить термозащиту на локоны. Ее можно купить в виде спрея в баллончиках и нанести на влажные или сухие волосы дома.

Тюменкам вместо шапки можно носить стильный платок, защищающий от порывов ветра, которые сушат волосы.

Наталья рекомендует чаще расчесывать волосы, чтобы не появилась сечка. Горячей водой локоны лучше не мыть. Чешуйки волос от этого сильно раскрываются, волос начинает разрушаться. - Нужна теплая вода комфортной температуры, без резких температур, - отметила специалист. Сибирякам обязательно нужно пользоваться маслами для волос, это снимает электризацию. Наконец, очень важный совет - делать самомассаж головы, пишет «Тюменская область сегодня».