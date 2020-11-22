Тюменцев просят воздержаться от наклеивания пластыря на подошву обуви

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Перепад температур создает неприятности для тюменцев. Оттепель днем и морозы ночью создают скользкую корку, ходить по которой может быть чревато падением и получением травм. Консультант обувного магазина Ильдар Юнусов дал несколько советов, как выбрать правильную обувь, чтобы не упасть.

- Идеально, если ботинки или сапоги будут производства тех стран, где зима снежная, это Россия, Германия или Канада. Производители приспосабливают обувь для носки и в гололед, - рассказывает он.

Главное в обуви – это подошва. Лучше, чтобы она была ребристой и шершавой, это обеспечит хорошее сцепление с дорогой. Высокий каблук может стать причиной падения, потому лучше выбрать обувь на плоской подошве или на устойчивом каблуке не выше 4 см.

Если дама не желает отказываться от высокого каблука, то можно воспользоваться услугой сапожных мастерских: приклеить к подошве рифленую резину или прикрепить полиуретановые набойки – это профилактика падений защитит в течение двух сезонов. Ильдар Юнусов отметил, что клеить по-старинке на подошвы лейкопластырь бессмысленно, он отпадет через пару часов.

Кроме того, очень опасно и вкручивать саморезы или шурупы, так можно поранить стопу при прыжке и испортить подошву. Для этого в обувных или спортивных магазинах предлагаются съемные приспособления для обуви: ледоступы, зимоходы, ледоходы, цепи, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».