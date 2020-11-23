Мошенник убедил тоболячку перевести им все деньги. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении неизвестным с банковских счетов более 180 тысяч рублей обратилась жительница Тобольского района. Следователь установила, что заявительнице позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка.

Звонивший пояснил, что на клиентку мошенники пытаются оформить кредит и произвести смену абонентского номера. Для предотвращения незаконных операций злоумышленник убедил тоболячку установить приложение по удаленному доступу и выполнить ряд действий.

– Получив доступ к банковским счетам селянки, мошенник похитил все имеющиеся деньги с кредитных и дебетовой карт, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело.