Тобольские тепловики получили паспорта готовности

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Специальная комиссия заверила, что Тобольск полностью готов к зиме. Паспорт готовности муниципалитета к отопительному периоду 2020 - 2021 года был получен в установленные сроки.

Проверку подготовки к зиме прошли все предприятия жизнеобеспечения и потребители тепла. - К середине сентября почти все ремонтные в городе были закончены. Были некоторые сложности в домах, где шел капитальный ремонт. Эти вопросы решались точечно при внимательном отношении народных избранников. Депутаты держали на особом контроле дома, где подрядчики завершали работы, где требовались и меры помощи, - сообщила пресс-секретарь главы города Анастасия Гулина.

Напомним, что отопительный сезон в Тобольске начался 18 сентября. Это стандартный для города срок.