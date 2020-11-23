Автомобилист вез крупную партию наркотиков в боксерской груше по тюменской трассе. Фото - УМВД по Тюменской области.

На трассе Екатеринбург – Тюмень автоинспекторы остановили автомобиль Toyota Raw-4, за рулем которого находился 18-летний житель Иркутской области. Сотрудники ГИБДД решили проверить автомобиль молодого человека, так как тот вел себя тревожно.

В машине стражи порядка обнаружили полимерный пакет, в котором находилось 10 свертков с неизвестным веществом. В багажнике внутри боксерской груши лежали еще 29 пакетов, перемотанных скотчем. По результатам проведенной экспертизы выяснилось, что юноша перевозил более 12 килограмм запрещенных средств (свыше семи килограммов гашиша, почти килограмм героина и синтетические наркотики).

– Задержанный пояснил, что устроился в качестве курьера по продаже наркотиков в один из интернет-магазинов. В его обязанности входила доставка запрещенных веществ в регионы России. В этот раз он должен доставить наркотики из Санкт-Петербурга в Омск. За выполненную работу ему обещали 500 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.