Фотоэкспонаты реликвий Российского фонда культуры привезли в Тюмень. Фото предоставлено "КП".

24 ноября в 15 часов в ДК «Нефтяник» состоится торжественное открытие двух фотовыставок: раритеты царской России «За веру и верность!» и «Приказ по обеденному столу…»

Экспозиции приехали в Тюмень благодаря соглашению между общероссийской общественно-государственной организацией «Российский фонд культуры» и его Тюменским региональным отделением. Посетить их могут только группы от 10 человек.

Цена единого билета на обе выставки – 100 рублей с одной персоны. Телефон касс: 28-32-32. Телефон отдела продаж: 28-32-33.

Первая фотовыставка состоит из собрания реликвий Российского фонда культуры «За веру и верность» – это девиз ордена апостола Андрея Первозванного, покровителя Российской гвардии. До 1917 года он считался высшим орденом Российской империи. Награда эта была учреждена еще в 1698 году Петром Великим и вручалась за особые заслуги перед Отечеством.

Фото предоставлено "КП".

В конце 1990-х годов Российский фонд культуры вернул в Россию коллекцию русско-американского общества «Родина». В нее вошли картины, архивные документы, книги, награды, знамена, рукописи и семейные драгоценности, которые оказались в ХХ веке за пределами отчизны. Потомки эмигрантов дарили эти редкие предметы, чтобы они послужили новой России – в публикациях, телепередачах и на выставках.

Гости выставки «За веру и верность!» смогут познакомиться с этими раритетами. Среди них – погоны Крымского и Владикавказского корпусов, ассигнация достоинством в сто рублей, знамена, штандарты, наградные серебряные трубы и литавры, ордена, оружие, полковые иконы. Гвардейцы, офицеры и солдаты Белой армии, покидая Россию, забирали их с собой. Эти предметы сохраняли для них ту страну, за которую они воевали, были их наградой за веру и верность.

Посетители экспозиции также увидят вещи, связанные с историей русского императорского дома. Это и автографы царя-миротворца Александра III, и рескрипты последнего русского императора, и коллекция пасхальных яиц, сделанных по заказу семьи Николая II.

Среди других уникальных экспонатов – записки, которые посылали великие княжны из заточения в ипатьевском доме, письма последней русской императрицы. Есть и медали с изображением российских государей. Сохранились также стеклянные негативы фотографий, сделанных в начале ХХ века.

Фото предоставлено "КП".

Многие экспонаты были тщательно отреставрированы, прежде чем вернуться на родину.

Фотовыставка Российского фонда культуры «Приказ по обеденному столу…» познакомит жителей и гостей Тюмени с полковыми праздниками Российской гвардии и флота. Перед посетителями экспозиции предстанут фотографии реликвий русской военной истории.

Все экспонаты бережно хранились в коллекции российско-американского культурно- просветительного и благотворительного общества «Родина» (Лейквуд, Нью-Джерси). Организация была создана русскими офицерами в 1954 году, в том числе для спасения духовного и культурного наследия, оказавшегося за пределами России в результате драматических событий XX века.

В 2000 году эта замечательная коллекция была передана в дар Российскому фонду культуры, который и вернул её на родину. На выставке «Приказ по обеденному столу…» представлены снимки бесценных свидетельств жизни российского воинства. На них запечатлены старинные фотографии, меню, рисунки, связанные с полковыми, училищными, корпусными праздниками, а также чествованиями, посвященными великим победам в нашей истории.