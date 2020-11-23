Погода на 23 ноября в Тюмени: в день памяти апостола Ераста будет пасмурно и прохладно

В Тюмени будет пасмурно и прохладно. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 23 ноября, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 11 градусов, днем – минус 5 – 7. Вечером столбики термометров покажут 8 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

23 ноября почитается память апостолов Ераста, Олимпа, Родиона. В народе говорили: «С Ераста жди ледяного наста». Иней на деревьях предвещал мороз, а туман – тепло. Однако если в этот день на деревьях иней лежал с утра, то до самого Введения (4 декабря) морозы будут сменяться оттепелью. Погода в это время довольно изменчива: «Ераст на всё горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу».