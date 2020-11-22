В Тюменской области есть «вечные студенты»

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Социологи Тюменского госуниверситета изучили, насколько люди разного возраста вовлечены в неформальное образование. И в результате обнаружили «вечных студентов» среди представителей шести поколений. В исследовании приняли участие жители Тюмени, Тобольска, Ишима и населенных пунктов юга области. Среди них были и те, кто родился в первые годы XXI века, и люди старше 82 лет.

- Особый интерес представил активный тип - «вечный студент, - рассказала доцент кафедры общей и экономической социологии ТюмГУ Галина Ефимова. - Представители этого типа с большим желанием занимаются саморазвитием, используют все возможности неформального образования, в том числе для расширения кругозора, профессиональной деятельности. Они готовы инвестировать в себя и своих детей, в свое образование и здоровье. Принцип «век живи — век учись» является лейтмотивом их жизни.

Желание узнавать новое связано не только с личностными установками человека, но и во многом определяется социальным окружением, социально-культурной инфраструктурой, а также предложениями на рынке образовательных услуг, их качеством, стоимостью и доступностью.

Среди студентов есть те, кто изучают новые специальности и уже работают. Они переводят тексты, пишут рекламные материалы, оказывают маркетинговые услуги, реализуют проекты в IТ-сфере. А представители самого старшего поколения отметили, что их обучение связано с освоением современных гаджетов.