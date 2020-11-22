Тюменцы отметили День приветствий

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Во всемирный день приветствий, который отмечается 21 ноября, тюменцы вспомнили, как наладить коммуникацию с иностранцем.

Большинство горожан знают и помнят, как поздороваться с человеком по-английски и на немецком языке. Некоторые тюменцы знают, как поприветствовать на французском, итальянском, испанском, японском и китайском языках. Есть и те, кто может поздороваться на хинди, арабском, бенгальском, португальском и индонезийском языках. Упомянутые языки, одни из самых распространенных в мире по числу носителей.

Всемирный день приветствий отмечают для того, чтобы обратить внимание общества на ценность личного общения для сохранения мира. Идею праздника поддержали свыше 180 стран по всему миру, сообщает «Тюменская область сегодня».