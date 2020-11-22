В Ишимском районе стартовал проект «Пижамные истории»

Фото с сайта pixabay.com

Новый онлайн-проект «Пижамные истории» запустили ишимские библиотекари. Он подскажет родителям, какие сказки почитать детям перед сном, когда они уже будут одеты в пижамы, и как правильно это сделать.

Первый выпуск онлайн-проекта был посвящен сказке для непосед и потеряшек Кристин Бежель и Эрве Ле Гофф «Где моя мама?». Четырехлетнему Егору Беседину очень понравилось участие в мамином проекте и съемках. Об этом корреспонденту «Тюменской линии» рассказала

Сотрудник центральной библиотеки Ксения Беседина рассказала, что это не просто семейное чтение на ночь, это занимательный разговор на разные темы.

-Мы предлагаем родителям прочитать и обсудить с ребенком поучительную сказку, которая заставит детей думать и размышлять, развивать интуицию и логику, - отметила библиотекарь.

Видеообзоры проекта выходят по субботам в группах «Библиотеки города Ишима» в соцсетях, сообщает «Тюменская линия».