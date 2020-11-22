Тюменские дети учатся хореографии и вокалу в онлайн-режиме

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Тюменское дополнительное образование перестроилось под формат онлайн-работы. Примером такой работы стала одна из тюменских школ искусств. Как рассказала директор боровской детской школы искусств «Фантазия» Ирина Кондратенко, на удаленный формат обучения перешли все 560 учеников.

Школа искусств к осенней онлайн-сессии наладила проведение индивидуальных уроков через Skype, Viber и WhatsApp. Занятия ведутся по всем направлениям: фортепиано, народные, струнные и ударные инструменты, академический и эстрадный вокал, хореографическое и изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество. Хореограф и преподаватель по вокалу оценивает по видеозаписям работу каждого ученика. Если есть определенные трудности, связанные с объяснением, показом, закреплением, отработкой нужных знаний и навыков, то в этом случае мамы и папы становятся ассистентами педагогов.

При этом к вынужденным мерам все относятся с пониманием, сообщили в пресс-службе администрации Тюменского района.