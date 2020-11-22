На хакатон в Тюмень приедут более 80 программистов

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Хакатон «Харитон» пройдет в Тюмени с 11 по 13 декабря. Его посетят более 80 программистов, разработчиков и дизайнеров из Тюменской области, Югры и Ямала. Участники разработают свои решения по трем направлениям.

Как сообщает «Мой портал», этом году проект пройдет в онлайн-формате. Задания объявят непосредственно перед началом соревнования. Для участников проведут четыре лекции от федеральных спикеров, три встречи с наставниками для обратной связи по разработкам и защита, по итогам которой и станут известны победители.

Чтобы стать участником бесплатного проекта, необходимо подать заявку на сайте до 7 декабря. К участию приглашаются команды от 2 до 4 человек, от 18 до 35 лет, проживающие на территории Тюменской области, ХМАО, ЯНАО.

Победители каждого трека разделят призовой фонд в 120 000 рублей. Напомним, хакатон «Харитон» пройдет в Тюмени уже во второй раз.