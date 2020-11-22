В Тобольском районе появится уникальная экоферма

Фото с сайта администрации Тобольского района

На «Заимке сибирского охотника» полным ходом идет строительство экофермы в селе Малая Зоркальцева Тобольского района. Ее возводит местный предприниматель. Ферма станет местом притяжения для туристов, увлекающихся сельской жизнью.

На экоферме будут жить различные виды домашней птицы и животных, расположится конюшня, крытый манеж, конная экотропа и гостевые домики. В конюшне уже живут два шетлендских пони, верблюд бактриан, лошади андалузской, кладрубской пород, паломино и аполузу. Особое место на ферме отведено лошади орловской масти: орловских рысаков во время Первой мировой войны разводили в селе Малая Зоркальцева для государственного конзавода на нужды армии.

Как сооьбщили в администрации Тобольского района, все объекты почти готовы. Сейчас идут внутренние строительно-монтажные работы в административном здании, обустройство мостков и смотровых площадок на прогулочной тропе. Создана постоянная интерактивная экспозиция конной упряжи с фотозоной.

Экокомплекс станет еще одной точкой притяжения гостей района и будет включен во внутренние туристические маршруты.