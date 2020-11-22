За минувшие сутки от коронавируса погибли трое тюменцев и 170 заболели

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Оперативный Штаб Тюменской области поделился новыми данными по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе.

За минувшие сутки выявлено 170 новых случаев заболевания, среди которых 9 детей. Таким образом, с начала пандемии и на 22 ноября в регионе зарегистрировано 16923 зараженных. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 21 пациент.

Несмотря на усилия врачей скончались три человека: мужчина, 40 лет, женщина, 54 года, и мужчина, 68 лет. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 125 пациентов с коронавирусом.

В России за минувшие сутки выявлено 24 581 новый случай коронавируса, с начала пандемии 2 млн 89 тысяч 329 случаев. Умер 401 человек, с начала эпидемкампании число умерших достигло 36 179 человек.