В тюменском оперштабе рассказали, пройдут ли в садиках традиционные новогодние утренники

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Новый год – один из любимых детских праздников, особенно для дошколят. Родители готовят праздничные наряды, карнавальные костюмы, дети учат стихи и танцы для Деда Мороза. Но из-за пандемии коронавируса традиционные праздничные гуляния, в том числе и утренники в детских садах, могут не состояться.

В Оперативном штабе Тюменской области сообщили, что в настоящее время массовые мероприятия в детских садах с очным присутствием родителей ограничены.

- Говорить о продлении данных ограничений в период проведения новогодних утренников рано. Все будет зависеть от сложившейся эпидемиологической ситуации, - пояснили в ведомстве.

О том, что педагоги и дети не теряют надежды и готовятся к праздникам с начала ноября, рассказала воспитатель средней группы тюменского детского сада Ирина Волкова.

- Мы учим новогодние песни, ставим танцы, готовим конкурсы для ребят. Если будут запрещены массовые праздники с родителями, проведем утренник внутри группы. Главное ведь – настроение, атмосфера, ощущение чуда по Новый год. Лишать этого детей нельзя, - говорит воспитатель.