Тюменцам предлагают через соцсети поблагодарить маму

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Региональный центр «Семья» запустил интернет-акцию, посвященную Дню матери. Об этом сообщается в официальной группе центра во «ВКонтакте».

Чтобы присоединиться к ней, необходимо разместить на своей странице фото или видео с мамой, написать под публикацией пост: слова благодарности, признание в любви, интересную историю из жизни либо стихотворение, сопроводить это хештегом #лучшеймаменапланете.

- Таким образом вы не только порадуете свою маму добрыми словами и вниманием, но и напомните своим друзьям и подписчикам об этом важном празднике, - отмечено в группе.

День Матери в России стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента РФ 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, но даже за столь короткий срок успел завоевать сердца россиян. Ведь так приятно видеть искреннюю улыбку на губах и светящиеся счастьем глаза мамы В этом году День Матери отмечается 29 ноября, напоминает «Тюменская линия».