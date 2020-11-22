Тюменцев приглашают на онлайн-лекцию по редактированию текстов

Фото с Медиацентр | Тюмень во "ВКонтакте"

Бесплатная онлайн-лекция от создателя сервиса для очистки текста от словесного мусора «Главред» Максима Ильяхова состоится 27 ноября. Тюменцы могут посетить ее, подключившись к эфиру в 18 часов. Лекция будет полезна журналистам, PR-специалистам, блогерам, сммщикам и всем кто работает с текстом.

На часовой лекции «Тренды и антитренды в тексте 2020 – 2021» Ильяхов расскажет какие приемы в написании текстов помогут зацепить аудиторию, а какие уже не работают. Объяснит, почему навязанные оценки и мнения не вызывают доверия, и предложит альтернативу. Расскажет о том, как те или иные слова влияют на восприятие текста читателем. К трансляции могут подключится все желающие по ссылке.

После лекции спикер ответит на вопросы зрителей. Их можно будет написать в комментариях под постом с трансляцией во время эфира.