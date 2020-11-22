Больная туберкулезом и ВИЧ тюменка заразила четырехлетнюю дочь

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В детское отделение областного противотуберкулезного диспансера поступила четырехлетняя девочка. Малышке диагностировали туберкулез и ВИЧ, которыми она заразилась после общения с больной мамой.

По словам главного внештатного детского фтизиатра Тюменской области Николая Козлова, ежегодно в регионе регистрируется 2-3 случая сочетания ВИЧ-инфекции и туберкулеза у детей. Диагностировать их крайне сложно. При этом, число ВИЧ-инфицированных взрослых пациентов большое, но оно не растет. Только в 2020 году ВИЧ-инфекция выявлена почти у 1000 тюменцев.

- Дети с ВИЧ-инфекцией, которые заболевают туберкулезом, лечатся сложнее и дольше, но у них, как правило, очень хороший эффект от комбинированной терапии, - прокомментировал врач.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что детей с подобным диагнозом в Тюменской области - единицы.