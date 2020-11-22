МФК «Тюмень» вновь сыграет с КПРФ

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Футболисты минифутбольного клуба «Тюмень» проведут две игры с «КПРФ». Поединки Париматч-Суперлиги состоятся 23 и 24 ноября в подмосковном Климовске. Напомним, эти состязания – перенесенный матч 4-го тура чемпионата России. Ранее обе команды в то время выступали на «Финале четырех» Лиги чемпионов в Барселоне. Тогда в «Финал» вышли две испанских и две российских команды. «Тюмень» уступила КПРФ в борьбе за бронзовые медали. Оба клуба набрали по 24 очка. «Коммунисты» при этом сыграли 8 игр, и во всех оказались победителями, наши футболисты – 10 игр, 8 из которых закончились победой и 2 – поражением. Затем МФК «Тюмень» вернется домой, где проведет ответный поединок ¼ финала Кубка России с самарским «Динамо», сообщает "Вслух.ру".