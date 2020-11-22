Тюменцам рассказали, где купить безопасную новогоднюю гирлянду

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Как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду напомнили тюменцам в региональном МЧС. В ведомстве рассказали, что в окнах некоторых домов уже сейчас сверкают разноцветные гирлянды. - Нужно выбирать лишь официальные точки продаж в специализированных магазинах. На улице «с рук» покупать небезопасно, - комментирует сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Наталья Семина. Она советует внимательно читать инструкцию еще до начала эксплуатации изделия. Не все гирлянды могут работать на улице. Кроме того, изоляция гирлянды должна быть плотной, гибкой, без повреждений. В северном климате для уличных гирлянд важна морозостойкость материала. Уличные гирлянды должны обладать повышенной прочностью и иметь длительный срок эксплуатации. Также отметим, что новогоднуюю ель запрещено украшать свечами. Технику безопасности необходимо строго соблюдать во избежание ЧП. Если Вы обнаружили неисправность в гирлянде, если не горит хотя бы одна лампочка, то изделие нельзя использовать, сообщает «Тюменская область сегодня».