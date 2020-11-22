Погода в Тюмени 22 ноября 2020 года: морозно

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Воскресенье 22 ноября в Тюмени ожидается морозная и малооблачная погода. Утром ясно и ожидается -8 градусов, но из-за западного ветра будет ощущаться как -12 градусов.

Днем облачно с прояснениями и около 10 градусов со знаком минус. Ветер сменится на юго-западный -2,5 метров в секунду.

Ночью небо затянут облака. Температура воздуха составит -10 градусов.

По народному календарю 22 ноября – Матрены зимние. Считается, что с этой даты зима вступает в свои права. Чаще всего в этот день стоит холодная и ветреная погода.

В Матренин день наши предки смотрели на приметы: утром иней видно – следующий год будет богатым на урожай овса. Если в этот день снегопад, то май будет холодным и ненастным. Утром на деревьях появился иней – скоро ударят сильные морозы. Туман – к оттепели. Если облачно и снег идёт, то май дождливым будет.