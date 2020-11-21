Тюменские судмедэксперты совершенствуются при помощи виртуальных технологий Фото: pixabay.com

В симуляционном центре на базе Тюменского областного бюро судебно-медицинской экспертизы появилась 3D-копия 2500-летней мумии Аменхотепа из Египетской коллекции Гейдельбергского университета. Ее удалось воссоздать с помощью виртуального анатомического стола Аnatomage, это настоящее технологическое сокровище для студентов-медиков.

Уникальное оборудование позволяет изучить анатомию с доскональной точностью. Оно воспроизводит тело в настоящем размере и обстоятельствах: на операционном столе или в постели больного. При этом картинка очень реалистична:у «человека» будут присутствовать дыхание и сердцебиение.

Будущим судмедэкспертам виртуальный анатомический стол также приготовил массу полезного: трехмерные изображения получены с замороженных тел без химической обработки, поэтому цвет и форма остаются неизменными, также воспроизведена анатомическая точность человека. Стол позволяет «вскрыть» виртуальное тело в любой области и направлении, что способствует подробному изучению внутренних структур.

Такие учебные материалы и оборудование помогают профессиональному становлению специалистов и повышению их квалификации.

Цифровая библиотека стола включает более 1 400 клинических случаев с различными вариантами визуализации для изучения макроскопической анатомии и рассмотрения патологических клинических случаев.