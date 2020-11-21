Хакатон объединит лучших разработчиков Тюмени, Югры и Ямала

Фото: Хакатон "Харитон" | Тюмень, соцсеть "ВКонтакте"

В Тюмени пройдут соревнования для разработчиков – хакатон «Харитон», запланированные с 11 по 13 декабря. В этом году они состоятся в онлайн-формате.

Более 80 специалистов из данной сферы будут разрабатывать свои решения по трем направлениям. Задания объявят непосредственно перед началом мероприятия.

Помимо кодинга, участников ждут четыре лекции от федеральных спикеров, три встречи с наставниками для обратной связи по разработкам и, конечно же, защита. По итогам выберут победителей.

Чтобы стать участником проекта, необходимо подать заявку на сайте до 7 декабря. Команды могут состоять из 2 – 4 человек, возраст участников – от 18 до 35 лет, также они должны проживать на территории Тюменской области, Ямала или Югры.

На разработку предоставят 46 часов. За это время ребята создадут продукты в следующих направлениях:

- создание решений для информационной работы в Тюменской области;

- разработка приложений на платформе VK Mini Apps;

- бизнес-решения (формирование прототипов будущих стартапов).

Победители каждого трека разделят призовой фонд в 120 тысяч рублей.

Напомним, что хакатон «Харитон» пройдет в Тюмени уже во второй раз. В прошлом году в нем приняли участие 14 команд, или 51 человек: программисты, менеджеры проектов и дизайнеры. В течение 28 часов они соревновались по трем направлениям.