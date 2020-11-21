Тюменская «Лавка добра» принимает теплые вещи для взрослых и детей Фото: pixabay.com

На базе регионального центра «Семья» работает «Лавка добра», которая собирает пожертвования для малоимущих семей, согласно календарным праздника.

Например, на этой неделе во всем мире отмечается Всемирный день ребенка. К этой дате традиционно проходит сбор детской одежды, развивающих игрушек и книг. Напоминаем, что в вещах нуждаются не только малыши, но и школьники.

Здесь всегда готовы помочь теплыми вещами взрослым и детям, особенно это актуально с наступлением холодов.

В связи с пандемией в работе «Лавки» произошли изменения. Сбор и выдача вещей теперь производятся только по одному адресу: ул. Амурская, 150. Принимают вещи круглосуточно на посту охраны. Выдают их по предварительной записи по телефонам специалистов: 8-905-825-96-66 и 8-963-452-45-11. Заявки оформляются с 9.00 до 13.00 в будние дни.