Директор Боровской детской школы искусств «Фантазия» рассказала о плюсах и минусах дистанта Фото: pixabay.com

Для Боровской детской школы искусств «Фантазия» последняя четверть прошедшего учебного года послужила началом к освоению дистанционного формата работы.

Как рассказала директор учреждения Ирина Кондратенко, к осенней онлайн-сессии удалось наладить проведение индивидуальных уроков через Skype, Viber и WhatsApp. Всего на удаленный формат обучения перешли 560 учащихся.

Дистанционные занятия ведутся по всем направлениям: народные, струнные и ударные инструменты, академический и эстрадный вокал, хореографическое и изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, а также фортепиано.

Сложнее всего было с групповыми занятиями, особенно по хореографии и вокалу. Преподавателям пришлось отдельно оценивать работу каждого ученика по видеозаписи.

Как отмечают сами педагоги, определенные трудности связаны с объяснением, показом, закреплением и отработкой нужных навыков. Также много времени уделяется построению самого дистанционного урока. Это необходимо для того, чтобы сохранить интерес ребенка и минимизировать трудности.

Что касается родителей, то они становятся ассистентами педагогов. Включаясь в образовательный процесс, мамы и папы имеют возможность «присутствовать» на уроках, при этом расширяя личные знания в области искусств.

Сами педагоги также продолжают учиться в дистанционном режиме. В рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» педагог по эстрадному вокалу Наталья Барданова прошла курс обучения у известной певицы Ларисы Долиной.