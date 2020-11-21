Тюменцам предлагают присоединиться к акции, посвященной Дню матери Фото: pixabay.com

Региональный центр «Семья» запустил интернет-акцию, посвященную Дню матери. Информация об этом появилась в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Для участия необходимо разместить на своей странице фото или видео с мамой, а также написать под публикацией пост: слова благодарности, признание в любви, интересную историю из жизни или стихотворение. В конце необходимо добавить хештег #лучшеймаменапланете.

«Таким образом вы не только порадуете свою маму добрыми словами и вниманием, но и напомните своим друзьям и подписчикам об этом важном празднике», - отмечают в группе.

Напоминаем, что День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября, в этом году праздник выпал на 29 ноября.